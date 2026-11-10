Министерство юстиции США расследует деятельность сингапурской компании Megaspeed из-за подозрений в нарушении экспортных ограничений и возможном незаконном перенаправлении высокопроизводительных чипов Nvidia в Китай. Компания отрицает нарушения и заявляет, что действует в соответствии с требованиями экспортного контроля, сообщает Deutsche Welle.

Расследования в США и Сингапуре

Правительство США начало расследование в 2024 году. Сначала Megaspeed проверяло Министерство торговли США, а затем дело перешло к Министерству юстиции. В декабре 2025 года Bloomberg сообщал, что Megaspeed стала крупнейшим покупателем продукции Nvidia в Юго-Восточной Азии; американские власти также проверяли структуру собственности компании и возможную переправку чипов в КНР.

В том же месяце полиция Сингапура начала отдельное расследование возможного нарушения местных законов, не уточняя, каких именно. По информации DW, оба расследования считаются продолжающимися.

23 декабря 2025 года Megaspeed заявила, что нет доказательств незаконного перемещения чипов или другой противоправной деятельности. Компания также сообщила, что соблюдает все применимые правила экспортного контроля.

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Услуги для технологических компаний

Megaspeed позиционирует себя как облачный партнер Nvidia и заявляет, что предоставляет вычислительные услуги на базе всей линейки графических процессоров компании, включая систему GB200 NVL72. Такие компании, называемые «неооблаками», закупают чипы и вычислительные мощности, а затем сдают их в аренду клиентам через дата-центры.

Компания управляет доступом к дата-центрам для крупных китайских технологических фирм, включая Alibaba. Financial Times сообщала, что Alibaba через дочерние структуры предоставила Megaspeed заем в июне 2024 года и остается ее крупнейшим клиентом.

В декабре 2025 года Nvidia заявила, что ее внутренняя проверка Megaspeed не выявила доказательств перенаправления чипов. Компания также отмечала, что Megaspeed полностью принадлежит и управляется за пределами Китая и не имеет китайских акционеров.

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