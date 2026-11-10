美国司法部正在调查新加坡公司Megaspeed，原因是该公司涉嫌违反出口限制，并可能将高性能英伟达芯片非法转运至中国。该公司否认存在违规行为，并表示其运营符合出口管制要求，据德国之声报道。

美国和新加坡的调查

美国政府于2024年启动调查。最初由美国商务部审查Megaspeed，随后司法部接手该案件。2025年12月，彭博社报道称，Megaspeed已成为英伟达在东南亚最大的产品买家；美国当局还审查了该公司的所有权结构，以及芯片可能被转运至中国的情况。

同月，新加坡警方就可能违反当地法律展开了单独调查，但未说明具体涉及哪些法律。据德国之声了解，这两项调查均被视为仍在进行中。

2025年12月23日，Megaspeed表示，没有证据表明存在非法转移芯片或其他违法活动。该公司还表示，其遵守所有适用的出口管制规定。

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面向科技公司的服务

Megaspeed将自己定位为英伟达的云合作伙伴，并表示其提供基于该公司全系列图形处理器的计算服务，其中包括GB200 NVL72系统。这类被称为“新云”的公司购买芯片和算力，随后通过数据中心将其出租给客户。

该公司为包括阿里巴巴在内的大型中国科技公司管理数据中心访问权限。英国《金融时报》报道称，阿里巴巴于2024年6月通过子公司向Megaspeed提供贷款，并仍是其最大客户。

2025年12月，英伟达表示，其对Megaspeed进行的内部审查未发现芯片被转运的证据。该公司还指出，Megaspeed完全由中国境外的实体拥有和运营，且没有中国股东。

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