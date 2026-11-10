Departament Sprawiedliwości USA prowadzi dochodzenie wobec singapurskiej firmy Megaspeed w związku z podejrzeniami o naruszenie ograniczeń eksportowych i możliwe nielegalne przekierowywanie wysokowydajnych chipów Nvidia do Chin. Firma zaprzecza naruszeniom i twierdzi, że działa zgodnie z wymogami kontroli eksportu, informuje Deutsche Welle.

Śledztwa w USA i Singapurze

Rząd USA wszczął dochodzenie w 2024 roku. Początkowo Megaspeed była sprawdzana przez Departament Handlu USA, a następnie sprawę przejął Departament Sprawiedliwości. W grudniu 2025 roku Bloomberg informował, że Megaspeed stała się największym nabywcą produktów Nvidia w Azji Południowo-Wschodniej; amerykańskie władze badały również strukturę własnościową firmy oraz możliwe przesyłanie chipów do ChRL.

W tym samym miesiącu singapurska policja wszczęła odrębne dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia lokalnych przepisów, nie precyzując jakich. Według DW oba dochodzenia są uznawane za trwające.

23 grudnia 2025 roku Megaspeed oświadczyła, że nie ma dowodów na nielegalne przemieszczanie chipów ani inną bezprawną działalność. Firma poinformowała również, że przestrzega wszystkich mających zastosowanie zasad kontroli eksportu.

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Usługi dla firm technologicznych

Megaspeed przedstawia się jako chmurowy partner Nvidia i twierdzi, że świadczy usługi obliczeniowe oparte na całej linii procesorów graficznych tej firmy, w tym na systemie GB200 NVL72. Takie firmy, nazywane „neochmurami”, kupują chipy i moce obliczeniowe, a następnie wynajmują je klientom za pośrednictwem centrów danych.

Firma zarządza dostępem do centrów danych dla dużych chińskich firm technologicznych, w tym Alibaba. Financial Times informował, że Alibaba za pośrednictwem spółek zależnych udzieliła Megaspeed pożyczki w czerwcu 2024 roku i pozostaje jej największym klientem.

W grudniu 2025 roku Nvidia oświadczyła, że jej wewnętrzna kontrola Megaspeed nie wykazała dowodów na przekierowywanie chipów. Firma zaznaczyła również, że Megaspeed jest w całości własnością podmiotów spoza Chin i jest zarządzana poza Chinami oraz nie ma chińskich akcjonariuszy.

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