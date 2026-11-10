CBO оценило октябрьский дефицит США в $409 млрд — Fortune

В США дефицит федерального бюджета в октябре 2026 года, первом месяце 2027 финансового года, CBO оценило в 409 млрд долларов. Это на 125 млрд долларов больше, чем в октябре 2025 года, сообщает Fortune со ссылкой на Бюджетное управление Конгресса США.

Доходы снизились, расходы выросли

По оценке CBO, федеральные доходы в октябре были на 36 млрд долларов ниже, чем в аналогичном месяце годом ранее. В то же время расходы выросли на 89 млрд долларов. Управление связало более высокий дефицит с изменением сроков некоторых федеральных выплат, которые при иных обстоятельствах были бы произведены 1 ноября. В 2025 и 2026 годах эта дата пришлась на выходной, поэтому выплаты перенесли на октябрь.

Дефицит за финансовый год

По итогам 2026 финансового года дефицит США достиг 1,9 трлн долларов, или 6,2% ВВП, против 5,8% годом ранее. Показатель превысил средний уровень за последние 50 лет, который составляет 3,8% ВВП. CBO также отметило, что федеральное правительство потратило 1,14 трлн долларов на проценты по государственному долгу.

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Доходы правительства за год выросли до 5,4 трлн долларов — на 169 млрд долларов по сравнению с 2025 финансовым годом, в частности благодаря увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц и налогов на фонд оплаты труда. Общие расходы одновременно увеличились на 217 млрд долларов, преимущественно из-за роста затрат на программы Social Security, Medicare и Medicaid.

Операции Министерства финансов

Министр финансов США Скотт Бессент летом называл действия ведомства «Treasury twist». По описанию Fortune, он указывал на выкуп более дорогого долгосрочного долга за счет краткосрочных заимствований с более низкой доходностью. При этом издание отмечает, что Министерство финансов не подтверждало эту стратегию именно в такой формулировке. Соруководитель глобального фундаментального исследования JPMorgan Джеймс Салливан сравнил такой подход с выплатой ипотеки кредитной картой.

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