CBO估计美国10月赤字为4090亿美元——《财富》

美国国会预算办公室（CBO）估计，2026年10月，即2027财年的第一个月，美国联邦预算赤字为4090亿美元。这比2025年10月高出1250亿美元，《财富》杂志报道称，并援引美国国会预算办公室的数据。

收入下降，支出增加

根据CBO的估计，10月联邦收入比一年前同月低360亿美元。与此同时，支出增加了890亿美元。该机构将更高的赤字归因于部分联邦付款时间的变化；在其他情况下，这些付款本应于11月1日支付。2025年和2026年，这一日期恰逢周末，因此付款被提前至10月。

财年赤字

2026财年，美国赤字达到1.9万亿美元，占GDP的6.2%，而一年前为5.8%。该数值超过了过去50年的平均水平，即GDP的3.8%。CBO还指出，联邦政府在国债利息上支出了1.14万亿美元。

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政府全年收入增至5.4万亿美元，较2025财年增加1690亿美元，部分原因是个人所得税和工资税收入增加。与此同时，总支出增加2170亿美元，主要由于Social Security、Medicare和Medicaid项目支出上升。

财政部操作

美国财政部长斯科特·贝森特在夏季将该部门的行动称为“Treasury twist”。据《财富》杂志描述，他指的是通过收益率较低的短期借款，回购成本更高的长期债务。与此同时，该刊指出，财政部并未以这种确切表述确认这一策略。摩根大通全球基本面研究联席主管詹姆斯·沙利文将这种做法比作用信用卡偿还抵押贷款。

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