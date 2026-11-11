英国宣布，将投资120亿英镑在诺福克海岸附近建设Vanguard West和Vanguard East两座海上风电场。德国能源公司RWE和美国投资公司KKR将投入资金，据《卫报》报道。

装机容量与建设时间表

这些项目还将获得国有国家财富基金10亿英镑的资金支持。建设计划于明年初启动，风电场预计自2030年起发电。政府评估称，这可能是英国历史上此类规模最大的投资。

RWE估计，Vanguard项目的总装机容量将约为2.8吉瓦，足以为300万户家庭供电。该公司还估计，在建设期间，供应链中每年将创造并维持约2300个工作岗位。风电场投入运营后，预计还将新增100个长期工作岗位。

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政府表态与能源背景

同一天，能源公司SSE表示，其位于苏格兰东海岸附近的Berwick Bank B海上风电项目下一阶段将支持2600个现有工作岗位。

能源大臣米娅塔·范布莱表示，对海上风电和清洁能源的投资能够创造就业岗位、振兴工业，并应有助于降低电费和实现净零排放。

这一声明发布前，政府刚批准了位于北海、颇具争议的Jackdaw天然气田，引发工党议员和环保活动人士的批评。部长们还否决了一项在布伦海姆宫庄园附近建设Botley West太阳能发电站的计划，该项目价值8亿英镑。该项目原计划占地近3500英亩，开发商表示，该电站可为33万户家庭供电。

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