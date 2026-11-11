В Великобритании объявили об инвестициях в размере £12 млрд в строительство офшорных ветряных электростанций Vanguard West и Vanguard East у побережья Норфолка. Средства вложат немецкая энергетическая компания RWE и американская инвестиционная компания KKR, сообщает The Guardian.

Мощность и сроки строительства

Проекты также получат £1 млрд финансирования от государственного Национального фонда благосостояния. Строительство планируют начать в начале следующего года, а вырабатывать электроэнергию ветропарки должны с 2030 года. По оценке правительства, это, вероятно, крупнейшая инвестиция такого типа в истории Великобритании.

По оценке RWE, совокупная мощность проекта Vanguard составит около 2,8 гигаватта — этого должно хватить для обеспечения электроэнергией 3 млн домохозяйств. Компания также оценивает, что во время строительства в цепочках поставок ежегодно будут создаваться и поддерживаться около 2300 рабочих мест. После ввода ВЭС в эксплуатацию ожидается еще 100 постоянных рабочих мест.

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Заявления правительства и энергетический контекст

В тот же день энергетическая компания SSE заявила, что следующая фаза ее офшорного ветрового проекта Berwick Bank B у восточного побережья Шотландии будет поддерживать 2600 существующих рабочих мест.

Министр энергетики Миата Фанбулле заявила, что вложения в офшорную ветроэнергетику и чистую энергетику создают рабочие места, восстанавливают промышленность и должны способствовать снижению счетов за электроэнергию и достижению нулевых выбросов.

Объявление прозвучало после одобрения правительством спорного газового месторождения Jackdaw в Северном море, что вызвало критику со стороны депутатов Лейбористской партии и экологических активистов. Министры также отклонили план строительства солнечной электростанции Botley West стоимостью £800 млн возле поместья дворца Бленхейм. Проект должен был занять почти 3500 акров, а разработчики заявляли, что станция могла бы обеспечивать электроэнергией 330 тыс. домохозяйств.

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