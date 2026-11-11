W Wielkiej Brytanii ogłoszono inwestycje o wartości £12 mld w budowę morskich farm wiatrowych Vanguard West i Vanguard East u wybrzeży Norfolk. Środki zainwestują niemiecka spółka energetyczna RWE oraz amerykańska firma inwestycyjna KKR, informuje The Guardian.

Moc i harmonogram budowy

Projekty otrzymają również £1 mld finansowania z państwowego Narodowego Funduszu Majątkowego. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na początek przyszłego roku, a farmy wiatrowe mają produkować energię elektryczną od 2030 roku. Według rządu będzie to prawdopodobnie największa inwestycja tego rodzaju w historii Wielkiej Brytanii.

Według szacunków RWE łączna moc projektu Vanguard wyniesie około 2,8 gigawata, co ma wystarczyć do zaopatrzenia w energię elektryczną 3 mln gospodarstw domowych. Spółka szacuje również, że podczas budowy w łańcuchach dostaw będzie co roku tworzonych i wspieranych około 2300 miejsc pracy. Po uruchomieniu farm wiatrowych oczekiwanych jest także 100 stałych miejsc pracy.

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Oświadczenia rządu i kontekst energetyczny

Tego samego dnia firma energetyczna SSE oświadczyła, że kolejna faza jej morskiego projektu wiatrowego Berwick Bank B u wschodnich wybrzeży Szkocji będzie wspierać 2600 istniejących miejsc pracy.

Ministerka energii Miatta Fahnbulleh oświadczyła, że inwestycje w morską energetykę wiatrową i czystą energię tworzą miejsca pracy, odbudowują przemysł oraz powinny przyczynić się do obniżenia rachunków za energię elektryczną i osiągnięcia zerowej emisji netto.

Ogłoszenie nastąpiło po zatwierdzeniu przez rząd kontrowersyjnego złoża gazowego Jackdaw na Morzu Północnym, co wywołało krytykę ze strony posłów Partii Pracy i aktywistów ekologicznych. Ministrowie odrzucili także plan budowy wartej £800 mln elektrowni słonecznej Botley West w pobliżu posiadłości pałacu Blenheim. Projekt miał zająć niemal 3500 akrów, a deweloperzy twierdzili, że elektrownia mogłaby dostarczać energię elektryczną do 330 tys. gospodarstw domowych.

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