贝塞尔因膝伤将缺席英格兰澳大利亚巡回赛——BBC体育

由于右膝伤势复发，板球运动员雅各布·贝塞尔将缺席英格兰队在澳大利亚进行的有限回合巡回赛。他能否参加12月17日开始的对阵南非的测试赛系列赛也存在严重疑问，BBC体育报道。

伤势复发

23岁的贝塞尔自7月以来一直未代表英格兰出场，当时他在伦敦洛德球场对阵印度的ODI比赛中感到右膝不适。他在那场比赛中得到91分。9月，这名板球运动员接受了手术，并前往澳大利亚，希望重返球队阵容。

贝塞尔没有参加上周末对阵西澳大利亚的热身赛。本周早些时候，他在训练中伤势加重，英格兰队如此表述。这名球员接受了扫描检查，并将回国咨询专家。

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阵容调整

作为后备，英格兰征召了萨塞克斯全能手詹姆斯·科尔斯。尚未代表国家队首秀的快速投球手埃迪·杰克也被加入ODI阵容。他将替代乔什·汤格，后者此前因脚趾受伤被排除在阵容之外。

英格兰在澳大利亚的三场ODI比赛中的首场将于周五在珀斯举行，之后两队还将进行五场T20比赛。贝塞尔周一被列入英格兰队赴南非进行三场测试赛的阵容。英格兰测试赛队长乔·鲁特告诉BBC体育，这一情况令贝塞尔感到沮丧，他为康复付出了很多努力，并表示希望伤势不会严重。

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