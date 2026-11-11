Крикетист Джейкоб Бетелл из-за рецидива травмы правого колена пропустит турне сборной Англии с ограниченными оверами в Австралии. Его участие в тестовой серии против Южной Африки, которая начнется 17 декабря, также вызывает серьезные сомнения, сообщает BBC Sport.

Рецидив травмы

23-летний Бетелл не играл за Англию с июля, когда почувствовал дискомфорт в правом колене во время матча ODI против Индии на стадионе «Лордс» в Лондоне. В той игре он набрал 91 ран. В сентябре крикетист перенес операцию и отправился в Австралию, рассчитывая вернуться в состав команды.

Бетелл не сыграл в контрольном матче против Западной Австралии в минувшие выходные. Ранее на этой неделе на тренировке его состояние ухудшилось, как это назвали в сборной Англии. Игрок прошел сканирование и вернется домой для консультации со специалистом.

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Изменения в составе

В качестве подстраховки Англия вызвала универсала «Сассекса» Джеймса Коулза. В заявку на ODI также добавили быстрого боулера Эдди Джека, который еще не дебютировал за национальную сборную. Он заменит Джоша Тонга, которого ранее исключили из состава из-за травмы пальца ноги.

Первый из трех матчей ODI Англии в Австралии пройдет в пятницу в Перте, после чего команды проведут еще пять игр T20. Бетелла в понедельник включили в заявку на три теста в Южной Африке. Капитан тестовой сборной Англии Джо Рут сказал BBC Sport, что ситуация огорчает Бетелла, который приложил много усилий для восстановления, и выразил надежду, что травма не будет серьезной.

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