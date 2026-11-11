Krykietista Jacob Bethell opuści tournée reprezentacji Anglii po Australii w formatach z ograniczoną liczbą overów z powodu nawrotu urazu prawego kolana. Jego udział w serii testowej przeciwko Republice Południowej Afryki, która rozpocznie się 17 grudnia, również stoi pod poważnym znakiem zapytania, informuje BBC Sport.

Nawrót urazu

23-letni Bethell nie grał dla Anglii od lipca, kiedy odczuł dyskomfort w prawym kolanie podczas meczu ODI przeciwko Indiom na stadionie Lord’s w Londynie. W tym spotkaniu zdobył 91 runów. We wrześniu krykietista przeszedł operację i udał się do Australii, licząc na powrót do składu drużyny.

Bethell nie zagrał w meczu kontrolnym przeciwko Western Australia w miniony weekend. Wcześniej w tym tygodniu podczas treningu doznał pogorszenia stanu, jak określiła to reprezentacja Anglii. Zawodnik przeszedł badanie skanowe i wróci do domu na konsultację ze specjalistą.

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Zmiany w składzie

Jako zabezpieczenie Anglia powołała uniwersalnego zawodnika Sussex, Jamesa Colesa. Do kadry na ODI dodano również szybkiego bowlera Eddiego Jacka, który jeszcze nie zadebiutował w reprezentacji. Zastąpi on Josha Tongue’a, który wcześniej został wykluczony ze składu z powodu urazu palca u nogi.

Pierwszy z trzech meczów ODI Anglii w Australii odbędzie się w piątek w Perth, po czym zespoły rozegrają jeszcze pięć spotkań T20. Bethell został w poniedziałek włączony do kadry na trzy testy w Republice Południowej Afryki. Kapitan testowej reprezentacji Anglii Joe Root powiedział BBC Sport, że sytuacja jest przykra dla Bethella, który włożył wiele wysiłku w powrót do zdrowia, i wyraził nadzieję, że uraz nie będzie poważny.

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