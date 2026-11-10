W USA deficyt budżetu federalnego w październiku 2026 roku, pierwszym miesiącu roku fiskalnego 2027, CBO oszacowało na 409 mld dolarów. To o 125 mld dolarów więcej niż w październiku 2025 roku — informuje Fortune, powołując się na Biuro Budżetowe Kongresu USA.

Dochody spadły, wydatki wzrosły

Według szacunków CBO federalne dochody w październiku były o 36 mld dolarów niższe niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Jednocześnie wydatki wzrosły o 89 mld dolarów. Biuro powiązało wyższy deficyt ze zmianą terminów niektórych płatności federalnych, które w innych okolicznościach zostałyby zrealizowane 1 listopada. W 2025 i 2026 roku data ta przypadła w weekend, dlatego płatności przeniesiono na październik.

Deficyt w roku fiskalnym

W roku fiskalnym 2026 deficyt USA osiągnął 1,9 bln dolarów, czyli 6,2% PKB, wobec 5,8% rok wcześniej. Wskaźnik przekroczył średni poziom z ostatnich 50 lat, wynoszący 3,8% PKB. CBO zaznaczyło również, że rząd federalny wydał 1,14 bln dolarów na odsetki od długu publicznego.

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Dochody rządu w ciągu roku wzrosły do 5,4 bln dolarów — o 169 mld dolarów w porównaniu z rokiem fiskalnym 2025, między innymi dzięki wzrostowi wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków od funduszu płac. Łączne wydatki jednocześnie wzrosły o 217 mld dolarów, głównie z powodu wzrostu kosztów programów Social Security, Medicare i Medicaid.

Operacje Departamentu Skarbu

Latem minister skarbu USA Scott Bessent nazwał działania resortu „Treasury twist”. Jak opisuje Fortune, wskazywał on na wykup droższego długu długoterminowego za pomocą krótkoterminowych pożyczek o niższej rentowności. Jednocześnie publikacja zaznacza, że Departament Skarbu nie potwierdził tej strategii właśnie w takim sformułowaniu. James Sullivan, współkierujący globalnymi badaniami fundamentalnymi w JPMorgan, porównał takie podejście do spłacania kredytu hipotecznego kartą kredytową.

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