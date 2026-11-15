Siły Obronne Izraela wyznaczyły rok 2027 jako rok przygotowań do trzęsień ziemi po wstrząsach odczuwalnych w ubiegłym tygodniu w rejonie Zatoki Ejlat. Wojsko planuje odtworzyć i wzmocnić zdolności dowodzenia podczas klęsk żywiołowych, informuje Jerusalem Post.

Starszy oficer izraelskiego Dowództwa Obrony Cywilnej oświadczył, że silne trzęsienie ziemi jest jednym z najpoważniejszych scenariuszy, do których przygotowują się służby. Według oceny struktur ratunkowych i poszukiwawczych taki scenariusz może oznaczać od setek do tysięcy ofiar śmiertelnych, a także ewakuację od dziesiątek do setek tysięcy osób. Poważnym uszkodzeniom mogą ulec infrastruktura, szpitale i system energetyczny.

Plany reagowania

W pierwszych godzinach po możliwym trzęsieniu ziemi służby ratunkowe mają ocenić skalę skutków i określić rejony, które najpilniej potrzebują pomocy. Według oficera na stworzenie wstępnego obrazu sytuacji potrzeba od sześciu do 12 godzin.

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Zgodnie z planem izraelska policja jako pierwsza zareaguje na sytuację nadzwyczajną, natomiast Dowództwo Obrony Cywilnej będzie angażowane w bardziej złożonych obszarach. Wśród jego zadań wymieniono długotrwałe działania poszukiwawczo-ratownicze, ewakuację poszkodowanych, tworzenie stref pomocy i miasteczek namiotowych, a także reagowanie na uszkodzenia krajowej infrastruktury.

Koordynacja i pomoc dla Ejlatu

W ramach przygotowań wojsko tworzy Narodowe Centrum Obrony Cywilnej, na którego czele stanie generał brygady. Centrum ma koordynować szkolenia i współpracę organizacji reagujących na sytuacje nadzwyczajne. Planowane są również wspólne ćwiczenia z udziałem samorządów, ministerstw i innych struktur, integracja ochotniczych jednostek władz lokalnych oraz hackathony w celu znalezienia rozwiązań dla ekstremalnych scenariuszy.

Osobny plan przygotowano dla Ejlatu, który ze względu na geograficzne oddalenie oraz ograniczone zasoby medyczne i logistyczne może napotkać dodatkowe trudności. Plan przewiduje transport lotniczy medyków i ratowników z centralnych rejonów Izraela do miasta, w tym w koordynacji z siłami powietrznymi. System wczesnego ostrzegania przed trzęsieniami ziemi, który wykorzystuje czujniki Izraelskiej Służby Geologicznej, wysyła powiadomienia na telefony i przez syreny; oficer zaznaczył, że nawet 12–13 sekund ostrzeżenia może ratować życie.

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