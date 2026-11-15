在上周埃拉特湾地区感受到地震震动后，以色列国防军将2027年定为地震准备年。军方计划恢复并加强在自然灾害期间的指挥能力，《耶路撒冷邮报》报道。

以色列后方司令部一名高级军官表示，强烈地震是各部门正在准备应对的最大规模情景之一。根据应急和救援机构的评估，这种情景可能造成数百至数千人死亡，并需要疏散数万至数十万人。基础设施、医院和能源系统可能遭受严重损害。

应对计划

在可能发生地震后的最初几个小时内，应急部门必须评估后果的规模，并确定最急需援助的地区。该军官表示，形成对局势的初步判断需要6至12小时。

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根据计划，以色列警方将首先对紧急情况作出响应，而后方司令部将被部署到更复杂的地区。其任务包括长期搜救行动、疏散受影响人员、设立援助区和帐篷营地，以及应对国家基础设施受损情况。

协调与对埃拉特的援助

作为准备工作的一部分，军方正在设立国家后方中心，该中心将由一名准将领导。该中心将协调培训以及应对紧急情况的组织之间的协作。还计划举行有市政当局、各部委和其他机构参加的联合演练，整合地方政府志愿者单位，并举办黑客马拉松，为极端情景寻找解决方案。

针对埃拉特制定了一项单独计划。由于地理位置偏远以及医疗和后勤资源有限，该市可能面临额外困难。该计划规定从以色列中部地区向该市空运医务人员和救援人员，包括与空军协调进行。地震预警系统使用以色列地质调查局的传感器，通过手机和警报器发送通知；该军官指出，即使12至13秒的预警也能挽救生命。

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