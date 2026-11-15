Армия обороны Израиля определила 2027 год как год подготовки к землетрясениям после подземных толчков, которые на прошлой неделе ощущались в районе Эйлатского залива. Военные планируют восстановить и усилить возможности управления во время природных катастроф, сообщает Jerusalem Post.

Старший офицер Командования тыла Израиля заявил, что сильное землетрясение является одним из наиболее масштабных сценариев, к которым готовятся службы. По оценке аварийных и спасательных структур, такой сценарий может предусматривать от сотен до тысяч погибших, а также эвакуацию от десятков до сотен тысяч человек. Значительные повреждения могут получить инфраструктура, больницы и энергетическая система.

Планы реагирования

В первые часы после возможного землетрясения экстренные службы должны оценить масштаб последствий и определить районы, которым наиболее срочно требуется помощь. По словам офицера, на формирование первоначальной картины ситуации необходимо от шести до 12 часов.

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Согласно плану, полиция Израиля первой будет реагировать на чрезвычайную ситуацию, тогда как Командование тыла будут привлекать на более сложных участках. Среди его задач названы длительные поисково-спасательные работы, эвакуация пострадавших, создание зон помощи и палаточных городков, а также реагирование на повреждения национальной инфраструктуры.

Координация и помощь Эйлату

В рамках подготовки военные создают Национальный центр тыла, который возглавит бригадный генерал. Центр должен координировать обучение и взаимодействие организаций, реагирующих на чрезвычайные ситуации. Также планируются совместные учения с участием муниципалитетов, министерств и других структур, интеграция добровольческих подразделений местных властей и хакатоны для поиска решений для экстремальных сценариев.

Отдельный план подготовлен для Эйлата, который из-за географической удаленности и ограниченных медицинских и логистических ресурсов может столкнуться с дополнительными трудностями. План предусматривает воздушную переброску медиков и спасателей из центральных районов Израиля в город, в том числе в координации с ВВС. Система раннего предупреждения о землетрясениях, использующая датчики Геологической службы Израиля, отправляет оповещения на телефоны и через сирены; офицер отметил, что даже 12–13 секунд предупреждения могут спасать жизни.

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