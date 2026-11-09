Komisja Europejska ma poprosić Cypr o przedstawienie w ciągu trzech miesięcy planu naprawczego, aby przyspieszyć redukcję emisji. Roczny raport Komisji Europejskiej wykazał, że kraj nie zmierza do realizacji wiążących celów klimatycznych na 2030 rok, informuje Cyprus Mail.

Przekroczenie limitów

Oczekuje się, że Cypr, Chorwacja i Włochy przekroczą dozwolone poziomy emisji w pierwszym okresie rozliczeniowym, obejmującym lata 2021–2025. Prognozuje się również, że Cypr przekroczy limity w drugim okresie, obejmującym lata 2026–2030, wraz z Austrią, Niemcami, Włochami, Maltą, Irlandią, Litwą i Szwecją.

Według Komisji Europejskiej UE dysponuje nadwyżką około 140 mln ton uprawnień, która mogłaby pokryć niedobór dziewięciu państw. Jednocześnie nie zarejestrowano żadnych transferów uprawnień między państwami członkowskimi.

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Dalsza procedura

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen powiedziała, że komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra wkrótce wyśle listy do rządów dziewięciu państw. Komisja ma wydać opinię w sprawie przedstawionych planów w ciągu czterech miesięcy od ich otrzymania.

Zgodność z wymogami zostanie sprawdzona za pierwszy okres, a za drugi — w 2032 roku. Ogółem emisje w odpowiednich sektorach w UE mają do 2030 roku spaść o 38,5% w porównaniu z 2005 rokiem, co stanowi wynik o 1,5 punktu procentowego niższy od celu 40%. Emisje netto gazów cieplarnianych w 2025 roku spadły o 1,6% i były o 39% niższe niż w 1990 roku.

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