欧盟委员会预计将要求塞浦路斯在三个月内提交一项纠正计划，以加快减排。欧盟委员会年度报告显示，该国未能按计划实现具有约束力的2030年气候目标，Cyprus Mail报道。

超出限额

预计塞浦路斯、克罗地亚和意大利将在第一个合规期，即2021年至2025年，超过允许的排放量。预测显示，塞浦路斯还将在涵盖2026年至2030年的第二个时期超过限额，奥地利、德国、意大利、马耳他、爱尔兰、立陶宛和瑞典也将如此。

欧盟委员会表示，欧盟拥有约1.4亿吨配额的盈余，可弥补九个国家的缺口。同时，尚未登记任何成员国之间的配额转让。

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后续程序

欧盟委员会发言人安娜-凯萨·伊特科宁表示，气候事务专员沃普克·胡克斯特拉将很快向九个国家的政府致函。委员会须在收到所提交计划后的四个月内就这些计划发表意见。

第一个时期的合规情况将接受核查，第二个时期则将在2032年核查。总体而言，预计到2030年，欧盟相关部门的排放量将较2005年减少38.5%，比40%的目标低1.5个百分点。2025年，温室气体净排放量下降了1.6%，比1990年低39%。

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