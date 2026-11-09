Єврокомісія попросить Кіпр подати план скорочення викидів — Cyprus Mail

Європейська комісія має попросити Кіпр протягом трьох місяців подати коригувальний план для прискорення скорочення викидів. Річний звіт Єврокомісії засвідчив, що країна не рухається до виконання обов’язкових кліматичних цілей на 2030 рік, повідомляє Cyprus Mail.

Перевищення лімітів

Очікується, що Кіпр, Хорватія та Італія перевищать дозволені обсяги викидів у першому періоді дотримання вимог — у 2021–2025 роках. Кіпр також, за прогнозом, перевищить ліміти у другому періоді, що охоплює 2026–2030 роки, разом з Австрією, Німеччиною, Італією, Мальтою, Ірландією, Литвою та Швецією.

За даними Єврокомісії, в ЄС є надлишок приблизно 140 млн тонн квот, який міг би покрити дефіцит дев’яти країн. Водночас жодних передач квот між державами-членами не було зареєстровано.

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Подальша процедура

Речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що єврокомісар з питань клімату Вопке Гукстра найближчим часом надішле листи урядам дев’яти країн. Комісія має надати висновок щодо поданих планів упродовж чотирьох місяців після їх отримання.

Дотримання вимог перевірять за перший період, а за другий — у 2032 році. Загалом у ЄС викиди у відповідних секторах до 2030 року, за прогнозом, скоротяться на 38,5% порівняно з 2005 роком, що на 1,5 відсоткового пункту менше за ціль у 40%. Чисті викиди парникових газів у 2025 році знизилися на 1,6% і були на 39% нижчими, ніж у 1990 році.

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