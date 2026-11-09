Европейская комиссия должна попросить Кипр в течение трёх месяцев представить корректирующий план для ускорения сокращения выбросов. Ежегодный отчёт Еврокомиссии показал, что страна не движется к выполнению обязательных климатических целей на 2030 год, сообщает Cyprus Mail.

Превышение лимитов

Ожидается, что Кипр, Хорватия и Италия превысят разрешённые объёмы выбросов в первом периоде соблюдения требований — в 2021–2025 годах. Также прогнозируется, что Кипр превысит лимиты во втором периоде, охватывающем 2026–2030 годы, вместе с Австрией, Германией, Италией, Мальтой, Ирландией, Литвой и Швецией.

По данным Еврокомиссии, в ЕС имеется избыток примерно 140 млн тонн квот, который мог бы покрыть дефицит девяти стран. В то же время не было зарегистрировано ни одной передачи квот между государствами-членами.

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Дальнейшая процедура

Представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра в ближайшее время направит письма правительствам девяти стран. Комиссия должна предоставить заключение по представленным планам в течение четырёх месяцев после их получения.

Соблюдение требований проверят за первый период, а за второй — в 2032 году. В целом выбросы в соответствующих секторах ЕС, по прогнозу, сократятся к 2030 году на 38,5% по сравнению с 2005 годом, что на 1,5 процентного пункта меньше целевого показателя в 40%. Чистые выбросы парниковых газов в 2025 году снизились на 1,6% и были на 39% ниже, чем в 1990 году.

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