В Щецине, Польша, пришвартовался новый пассажирско-грузовой паром Bursztyn Unity. Судно прибыло из Свиноуйсьце к набережной Валы Храброго, где 11 ноября запланировано его торжественное крещение. Как сообщает RMF24, в церемонии, среди прочих, должен принять участие премьер-министр Польши Дональд Туск.

Задержка из-за тумана

Выход парома из Свиноуйсьце планировался на 10:30, однако из-за густого тумана задержался почти на два часа. После 16:00 судно появилось на Одре возле элеватора Ewa в Щецинском порту. Буксиры подвели его к причалу, а операцию по швартовке сопровождали полицейские катера.

С 29 октября Bursztyn Unity находился в Свиноуйсьце, где его готовили к первым коммерческим рейсам. Судно уже заправили сжиженным природным газом LNG, обеспечили запасами и укомплектовали экипажем. Посетители смогут осмотреть паром 12–14 ноября: места для посещения 12 и 13 ноября уже забронированы, а 14 ноября попасть на борт можно будет в порядке живой очереди.

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Первый рейс запланирован на 18 ноября

Bursztyn Unity — это паром типа ro-pax, предназначенный для перевозки пассажиров и колёсных грузов. Его длина составляет 195,6 метра, ширина — более 32 метров. Грузовая линия протяжённостью 4100 метров позволяет перевозить более 250 грузовиков и полуприцепов.

На пассажирских палубах предусмотрено 400 мест, а также кафетерий, бар и магазин. Экипаж насчитывает 50 человек. Первый пассажирский рейс паром должен совершить 18 ноября по маршруту Истад в Швеции — Свиноуйсьце. Впоследствии Bursztyn Unity будет работать на линии Свиноуйсьце — Истад, тогда как Jantar Unity будет курсировать в Треллеборг.

Bursztyn Unity является вторым из трёх новых паромов, которые должны пополнить польский флот на Балтийском море. Третье судно, Amber Unity, планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.

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