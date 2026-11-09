W Szczecinie zacumował nowy prom pasażersko-towarowy Bursztyn Unity. Statek przypłynął ze Świnoujścia na Wały Chrobrego, gdzie 11 listopada zaplanowano jego uroczysty chrzest. Jak informuje RMF24, w ceremonii ma wziąć udział między innymi premier Polski Donald Tusk.

Opóźnienie z powodu mgły

Wyjście promu ze Świnoujścia planowano na 10:30, jednak z powodu gęstej mgły opóźniło się ono o niemal dwie godziny. Po godzinie 16:00 statek pojawił się na Odrze w pobliżu elewatora Ewa w porcie w Szczecinie. Holowniki doprowadziły go do nabrzeża, a operacji cumowania towarzyszyły łodzie policyjne.

Od 29 października Bursztyn Unity przebywał w Świnoujściu, gdzie przygotowywano go do pierwszych rejsów komercyjnych. Statek został już zatankowany skroplonym gazem ziemnym LNG, zaopatrzony i obsadzony załogą. Zwiedzający będą mogli obejrzeć prom od 12 do 14 listopada: miejsca na zwiedzanie 12 i 13 listopada są już zarezerwowane, natomiast 14 listopada będzie można wejść na pokład według kolejności zgłoszeń.

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Pierwszy rejs zaplanowano na 18 listopada

Bursztyn Unity to prom typu ro-pax, przeznaczony do przewozu pasażerów i ładunków kołowych. Jego długość wynosi 195,6 metra, a szerokość przekracza 32 metry. Linia ładunkowa o długości 4100 metrów umożliwia przewóz ponad 250 ciężarówek i naczep.

Na pokładach pasażerskich przewidziano 400 miejsc, a także kawiarnię, bar i sklep. Załoga liczy 50 osób. Prom ma odbyć pierwszy rejs pasażerski 18 listopada na trasie Ystad w Szwecji — Świnoujście. Później Bursztyn Unity będzie kursował na linii Świnoujście — Ystad, natomiast Jantar Unity będzie pływał do Trelleborga.

Bursztyn Unity jest drugim z trzech nowych promów, które mają zasilić polską flotę na Morzu Bałtyckim. Trzeci statek, Amber Unity, ma zostać wprowadzony do eksploatacji w 2029 roku.

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