Пором Bursztyn Unity прибув до Щецина перед хрещенням 11 листопада — RMF24

У Щецині, Польща, пришвартувався новий пасажирсько-вантажний пором Bursztyn Unity. Судно прибуло зі Свіноуйсьця до набережної Вали Хороброго, де 11 листопада заплановано його урочисте хрещення. Як повідомляє RMF24, у церемонії, серед інших, має взяти участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Затримка через туман

Вихід порома зі Свіноуйсьця планували на 10:30, однак через густий туман він затримався майже на дві години. Після 16:00 судно з'явилося на Одрі поблизу елеватора Ewa у Щецинському порту. Буксири підвели його до причалу, а операцію зі швартування супроводжували поліцейські катери.

З 29 жовтня Bursztyn Unity перебував у Свіноуйсьці, де його готували до перших комерційних рейсів. Судно вже заправили скрапленим природним газом LNG, забезпечили запасами та укомплектували екіпажем. Відвідувачі зможуть оглянути пором 12–14 листопада: на 12 і 13 листопада місця для відвідування вже заброньовані, а 14 листопада на борт можна буде потрапити в порядку живої черги.

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Перший рейс запланований на 18 листопада

Bursztyn Unity — це пором типу ro-pax, призначений для перевезення пасажирів і колісних вантажів. Його довжина становить 195,6 метра, ширина — понад 32 метри. Вантажна лінія протяжністю 4100 метрів дає змогу перевозити понад 250 вантажівок і напівпричепів.

На пасажирських палубах передбачено 400 місць, а також кафетерій, бар і магазин. Екіпаж налічує 50 осіб. Перший пасажирський рейс пором має здійснити 18 листопада за маршрутом Істад у Швеції — Свіноуйсьце. Згодом Bursztyn Unity працюватиме на лінії Свіноуйсьце — Істад, тоді як Jantar Unity курсуватиме до Треллеборга.

Bursztyn Unity є другим із трьох нових поромів, що мають поповнити польський флот на Балтійському морі. Третє судно, Amber Unity, планують ввести в експлуатацію у 2029 році.

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