新型客货渡轮Bursztyn Unity已停靠在波兰什切青。该船从希维诺乌伊希切抵达瓦乌-赫罗布雷戈岸边，其隆重命名仪式计划于11月11日在此举行。据RMF24报道，波兰总理唐纳德·图斯克等人预计将参加仪式。

因大雾延误

该渡轮原计划于10时30分从希维诺乌伊希切启程，但因浓雾延误了近两小时。16时后，船只出现在什切青港Ewa粮仓附近的奥得河上。拖船将其引导至泊位，警方船只则为靠泊作业提供伴航。

自10月29日起，Bursztyn Unity一直停留在希维诺乌伊希切，为首次商业航行做准备。该船已经加注液化天然气LNG，补充了物资并配齐船员。访客可于11月12日至14日参观渡轮：11月12日和13日的参观名额已被预订，11月14日则可按先到先得的方式登船。

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首次航行计划于11月18日进行

Bursztyn Unity是一艘ro-pax型渡轮，用于运输乘客和轮式货物。其长度为195.6米，宽度超过32米。长达4100米的货运车道可运输超过250辆卡车和半挂车。

客运甲板设有400个床位，以及自助餐厅、酒吧和商店。船员共有50人。该渡轮计划于11月18日执行首次客运航行，航线为瑞典于斯塔德至希维诺乌伊希切。此后，Bursztyn Unity将在希维诺乌伊希切—于斯塔德航线上运营，而Jantar Unity将往返特雷勒堡。

Bursztyn Unity是将加入波兰波罗的海船队的三艘新渡轮中的第二艘。第三艘船Amber Unity计划于2029年投入运营。

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