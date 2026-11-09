Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в Париже, что за кибератаками на системы охлаждения в сотнях французских супермаркетов стояли иранские военные. В ответ французское правительство вызовет посла Ирана, сообщает UPI.

Атака на холодильное оборудование

В октябре по меньшей мере 350 магазинов во Франции сообщили о взломе систем управления холодильными и морозильными установками. В результате вмешательства температура в оборудовании повышалась, из-за чего испортились замороженные и охлажденные продукты на миллионы евро.

Барро назвал инцидент атакой беспрецедентного масштаба и агрессивности, которая, по его словам, представляет серьезную угрозу интересам страны и безопасности французов. Заявление он сделал после участия во встрече министров стран G7.

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Какие сети пострадали

Атака затронула магазины сетей Coopérative U, Intermarché, ее бренда Netto, Carrefour, Monoprix и E. Leclerc. Речь шла о старых версиях программного обеспечения датской компании Danfoss, которое позволяет дистанционно контролировать холодильные и морозильные установки.

Во время атаки оборудование настроили на нагрев до 120 градусов по Фаренгейту и поддержание этой температуры. Ранее в ноябре другая кибератака также была направлена против холодильных систем супермаркетов в Бельгии, Люксембурге, Швеции и Ирландии.

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