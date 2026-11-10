Мерц призвал ЕС не откладывать запуск цены на CO₂ — Der Spiegel

Канцлер Германии Фридрих Мерц в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал своевременно ввести общеевропейскую цену на выбросы CO₂ для отопительного топлива, бензина и дизеля. Как сообщает Der Spiegel, в письме он выступил против дальнейших изменений плана и подчеркнул необходимость сохранить предсказуемость для компаний и домохозяйств.

Переход запланирован на 2028 год

Единый европейский механизм торговли квотами на выбросы для топлива и отопления первоначально планировали запустить в 2027 году, однако старт перенесли на 2028 год. Отсрочку объясняли стремлением избежать резкого роста расходов потребителей на автозаправках и при покупке отопительного топлива.

Несколько государств ЕС настаивают на смягчении механизма на фоне роста цен на ископаемые энергоносители. Они опасаются протестов из-за дополнительного подорожания. В Германии национальная цена на CO₂ уже действует для ископаемого топлива, в том числе бензина и дизеля, и в 2026 году составляет от 55 до 65 евро за тонну CO₂. Если европейский механизм не заменит национальную систему, это может сохранить конкурентный недостаток для Германии, поскольку некоторые страны ЕС до сих пор не имеют национального ценообразования на CO₂.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Споры вокруг ETS1

Мерц также защитил действующую систему торговли выбросами ETS1, которая с 2005 года охватывает электростанции и крупные промышленные предприятия ЕС. По его словам, энергетические и промышленные компании строили свои бизнес-модели, рассчитывая на надежные ценовые сигналы по CO₂. Это, в частности, касается развития возобновляемой энергетики и климатически дружественной модернизации сталелитейной промышленности.

Группа стран, в которую входят Польша и Италия, ранее требовала дополнительно смягчить ETS1, чтобы не допустить чрезмерного подорожания электроэнергии от газовых и угольных электростанций. Мерц отметил, что для компенсации связанных с этим расходов промышленности существует механизм компенсации цены электроэнергии. В июле Еврокомиссия предложила реформу ETS1, которую сейчас рассматривают Европарламент и Совет ЕС. Она предусматривает для соответствующих отраслей больше времени на переоборудование производств в обмен на инвестиции компаний.

Читай нас в