Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen wezwał do terminowego wprowadzenia ogólnoeuropejskiej ceny emisji CO₂ dla paliw grzewczych, benzyny i oleju napędowego. Jak podaje Der Spiegel, w liście sprzeciwił się on dalszym zmianom w planie i podkreślił potrzebę zachowania przewidywalności dla firm i gospodarstw domowych.

Przejście zaplanowano na 2028 rok

Jednolity europejski mechanizm handlu uprawnieniami do emisji dla paliw i ogrzewania początkowo miał zostać uruchomiony w 2027 roku, ale start przesunięto na 2028 rok. Odroczenie tłumaczono chęcią uniknięcia gwałtownego wzrostu kosztów dla konsumentów na stacjach paliw i przy zakupie paliwa grzewczego.

Kilka państw UE nalega na złagodzenie mechanizmu w obliczu rosnących cen kopalnych nośników energii. Obawiają się protestów z powodu dodatkowych podwyżek cen. W Niemczech krajowa cena CO₂ już obowiązuje w odniesieniu do paliw kopalnych, w tym benzyny i oleju napędowego, i w 2026 roku wynosi od 55 do 65 euro za tonę CO₂. Jeżeli europejski mechanizm nie zastąpi systemu krajowego, może to utrzymać niekorzystną pozycję konkurencyjną Niemiec, ponieważ niektóre kraje UE nadal nie mają krajowego systemu ustalania cen CO₂.

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Spory wokół ETS1

Merz bronił również obowiązującego systemu handlu emisjami ETS1, który od 2005 roku obejmuje elektrownie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe w UE. Jak zaznaczył, firmy energetyczne i przemysłowe budowały swoje modele biznesowe w oparciu o oczekiwanie wiarygodnych sygnałów cenowych dotyczących CO₂. Dotyczy to w szczególności rozwoju energii odnawialnej i przyjaznej dla klimatu modernizacji przemysłu stalowego.

Grupa państw, do której należą Polska i Włochy, wcześniej domagała się dodatkowego złagodzenia ETS1, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu cen energii elektrycznej z elektrowni gazowych i węglowych. Merz wskazał, że istnieje mechanizm rekompensaty cen energii elektrycznej, który ma pokryć związane z tym koszty przemysłu. W lipcu Komisja Europejska zaproponowała reformę ETS1, którą obecnie rozpatrują Parlament Europejski i Rada UE. Przewiduje ona dla odpowiednich sektorów więcej czasu na modernizację zakładów produkcyjnych w zamian za inwestycje firm.

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