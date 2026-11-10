默茨呼吁欧盟不要推迟启动CO₂定价机制——《明镜周刊》

德国总理弗里德里希·默茨在致欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的信中，呼吁按时对供暖燃料、汽油和柴油的CO₂排放实施全欧洲统一定价。根据《明镜周刊》的报道，他在信中反对进一步修改该计划，并强调有必要为企业和家庭保持可预测性。

过渡计划于2028年进行

针对燃料和供暖的统一欧洲排放配额交易机制原计划于2027年启动，但启动时间被推迟至2028年。推迟的理由是希望避免消费者在加油站及购买供暖燃料时的成本大幅上涨。

在化石能源价格上涨的背景下，多个欧盟国家坚持要求缓和该机制。它们担心额外涨价会引发抗议。在德国，针对包括汽油和柴油在内的化石燃料，国家CO₂定价已经实施，2026年为每吨CO₂ 55至65欧元。如果欧洲机制不取代国家体系，这可能会使德国继续处于竞争劣势，因为一些欧盟国家至今仍未实行国家CO₂定价。

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围绕ETS1的争议

默茨还为现行的ETS1排放交易体系辩护，该体系自2005年以来覆盖欧盟的发电厂和大型工业企业。他表示，能源和工业企业在制定商业模式时，依赖于可靠的CO₂价格信号。这尤其涉及可再生能源的发展，以及钢铁行业对气候友好的现代化改造。

包括波兰和意大利在内的一组国家此前要求进一步放宽ETS1，以防止燃气和燃煤电厂发电的电价过度上涨。默茨指出，为补偿工业界由此产生的相关成本，存在电价补偿机制。欧盟委员会于7月提出了ETS1改革方案，目前正由欧洲议会和欧盟理事会审议。该方案规定，相关行业可获得更多时间改造生产设施，以换取企业投资。

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