Tranzyt przez Cieśninę Ormuz wzrósł o 17% — Deutsche Welle

Liczba przejść statków przez Cieśninę Ormuz od 29 października do 4 listopada wyniosła 325, czyli o 17% więcej niż tydzień wcześniej, gdy odnotowano 277 przejść. Jednocześnie wskaźnik ten pozostaje około 65% niższy od poziomu sprzed wojny, wynika z cotygodniowego raportu centrum UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Jak informuje Deutsche Welle, ataki na statki handlowe w cieśninie stwarzają ryzyko śmierci i obrażeń wśród załóg. Firmy żeglugowe są zmuszone wybierać między niebezpiecznym przejściem a opóźnieniem ładunków, co zwiększa koszty.

Presja na żeglugę

Ekspert ds. Iranu Ali Mohammadi uważa, że położenie geograficzne Iranu i jego wyposażenie umożliwiają mu kontynuowanie ataków na statki. Jednocześnie za główne ograniczenie dla Teheranu uznał gospodarczy ciężar wojny. Według niego całkowite zablokowanie Cieśniny Ormuz, nawet gdyby było możliwe, nie mogłoby trwać długo z powodu wysokich kosztów politycznych dla Iranu oraz ryzyka ograniczenia dostępu do cieśniny jego sojusznikom.

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Ekspert ds. energetyki i makroekonomii Iranu Dalga Khatinoglu zauważył, że eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu wszystkimi trasami — przez Zatokę Omańską, Cieśninę Ormuz i Morze Czerwone — w większości powrócił do poziomu sprzed wojny. W niektórych tygodniach września i października nawet przekraczał te wielkości. Ocena ta dotyczy łącznego regionalnego eksportu, a nie wyłącznie transportu przez cieśninę.

Wysokie koszty transportu

Sytuacja w zakresie produktów naftowych i skroplonego gazu ziemnego jest bardziej skomplikowana. Przed wojną Bliski Wschód eksportował około 6,2 mln baryłek produktów naftowych dziennie, a obecnie wskaźnik ten jest około dwukrotnie niższy. Eksport LNG z Kataru i ZEA we wrześniu był około 10% niższy od poziomu sprzed wojny, chociaż sytuacja nieco się poprawiła.

Według przytoczonych przez Khatinoglu danych OPEC średnia stawka frachtowa dla dużego tankowca przewożącego ropę z Bliskiego Wschodu do Azji Wschodniej wzrosła około 12-krotnie: z 3,18 dolara za baryłkę na początku roku do 37,13 dolara pod koniec października. Eksperci podkreślili, że do obniżenia kosztów i odbudowy zaufania do bezpieczeństwa żeglugi sama obecność wojskowa USA nie wystarczy. Zdaniem Khatinoglu sama ochrona statków przez USA nie przywróci cen ropy do poziomu sprzed wojny.

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