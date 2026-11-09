Транзит через Ормузский пролив вырос на 17% — Deutsche Welle

Количество проходов судов через Ормузский пролив с 29 октября по 4 ноября составило 325 — на 17% больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 277 проходов. При этом этот показатель остается примерно на 65% ниже довоенного уровня, говорится в еженедельном отчете Центра UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Как сообщает Deutsche Welle, атаки на коммерческие суда в проливе создают риски гибели и ранений для экипажей. Судоходные компании вынуждены выбирать между опасным проходом и задержкой грузов, что увеличивает расходы.

Давление на судоходство

Эксперт по иранским вопросам Али Мохаммади считает, что географическое положение Ирана и его оснащение позволяют продолжать атаки на суда. В то же время главным ограничением для Тегерана он назвал экономическое бремя войны. По его словам, полное перекрытие Ормузского пролива, даже если бы оно было возможным, не могло бы продолжаться долго из-за высоких политических издержек для Ирана и риска ограничить доступ к проливу для его союзников.

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Эксперт по энергетике и макроэкономике Ирана Далга Хатиноглу отметил, что экспорт сырой нефти с Ближнего Востока всеми маршрутами — через Оманский залив, Ормузский пролив и Красное море — в основном восстановился до довоенного уровня. В отдельные недели сентября и октября он даже превышал такие объемы. Эта оценка касается совокупного регионального экспорта, а не только перевозок через пролив.

Высокие расходы на перевозки

Ситуация с нефтепродуктами и сжиженным природным газом более сложная. До войны Ближний Восток экспортировал около 6,2 млн баррелей нефтепродуктов в сутки, а сейчас этот показатель примерно вдвое ниже. Экспорт СПГ из Катара и ОАЭ в сентябре был примерно на 10% ниже довоенного уровня, хотя ситуация несколько улучшилась.

Согласно приведенным Хатиноглу данным ОПЕК, средняя ставка фрахта для крупного танкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Восточную Азию, выросла примерно в 12 раз: с 3,18 доллара за баррель в начале года до 37,13 доллара в конце октября. Эксперты подчеркнули, что для снижения расходов и восстановления доверия к безопасности судоходства недостаточно только военного присутствия США. По мнению Хатиноглу, одна лишь защита судов США не вернет цены на нефть к довоенному уровню.

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