德意志之声：霍尔木兹海峡通航量增长17%

英国海事贸易行动中心（UKMTO）在每周报告中表示，10月29日至11月4日期间，通过霍尔木兹海峡的船舶通行次数为325次，比一周前记录的277次增加17%。与此同时，这一数字仍比战前水平低约65%。

据德意志之声报道，针对海峡内商船的袭击给船员带来死亡和受伤风险。航运公司被迫在危险通行与货物延误之间作出选择，这会增加成本。

对航运的压力

伊朗问题专家阿里·穆罕默迪认为，伊朗的地理位置及其装备使其能够继续袭击船只。同时，他称战争的经济负担是德黑兰面临的主要限制。按他的说法，即使完全封锁霍尔木兹海峡成为可能，由于伊朗将付出高昂的政治代价，以及其盟友进入该海峡的通道可能受到限制，这种封锁也无法持续很久。

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伊朗能源和宏观经济专家达尔加·哈蒂诺格卢指出，中东经所有路线——阿曼湾、霍尔木兹海峡和红海——出口的原油大多已恢复至战前水平。在9月和10月的个别几周，出口量甚至超过了这些水平。这一评估涉及区域出口总量，而非仅指通过该海峡的运输。

高昂的运输成本

石油产品和液化天然气的情况更为复杂。战前，中东每天出口约620万桶石油产品，而目前这一数字约为其一半。卡塔尔和阿联酋9月的液化天然气出口量比战前水平低约10%，尽管情况已有所改善。

根据哈蒂诺格卢援引的欧佩克数据，从中东向东亚运输石油的大型油轮平均运费上涨约12倍：从年初的每桶3.18美元升至10月底的37.13美元。专家强调，仅靠美国的军事存在不足以降低成本并恢复对航运安全的信心。哈蒂诺格卢认为，仅由美国保护船只无法让油价恢复到战前水平。

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