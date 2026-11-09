Транзит Ормузькою протокою зріс на 17% — Deutsche Welle

Кількість проходів суден через Ормузьку протоку з 29 жовтня до 4 листопада становила 325 — на 17% більше, ніж тижнем раніше, коли зафіксували 277 проходів. Водночас цей показник залишається приблизно на 65% нижчим за довоєнний рівень, ідеться у щотижневому звіті Центру UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Як повідомляє Deutsche Welle, атаки на комерційні судна в протоці створюють ризики загибелі та поранень для екіпажів. Судноплавні компанії змушені обирати між небезпечним проходом і затримкою вантажів, що збільшує витрати.

Тиск на судноплавство

Експерт з іранських питань Алі Мохаммаді вважає, що географічне положення Ірану та його оснащення дають змогу продовжувати атаки на судна. Водночас головним обмеженням для Тегерана він назвав економічний тягар війни. За його словами, повне перекриття Ормузької протоки, навіть якби воно було можливим, не могло б тривати довго через високі політичні витрати для Ірану та ризик обмежити доступ до протоки для його союзників.

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Експерт з енергетики та макроекономіки Ірану Далга Хатіноглу зазначив, що експорт сирої нафти з Близького Сходу всіма маршрутами — через Оманську затоку, Ормузьку протоку та Червоне море — здебільшого відновився до довоєнного рівня. В окремі тижні вересня та жовтня він навіть перевищував такі обсяги. Ця оцінка стосується сукупного регіонального експорту, а не лише перевезень через протоку.

Високі витрати на перевезення

Ситуація з нафтопродуктами та скрапленим природним газом є складнішою. До війни Близький Схід експортував близько 6,2 млн барелів нафтопродуктів на добу, а нині цей показник приблизно вдвічі менший. Експорт СПГ із Катару та ОАЕ у вересні був приблизно на 10% нижчим за довоєнний рівень, хоча ситуація дещо поліпшилася.

За наведеними Хатіноглу даними ОПЕК, середня ставка фрахту для великого танкера, що перевозить нафту з Близького Сходу до Східної Азії, зросла приблизно у 12 разів: із 3,18 долара за барель на початку року до 37,13 долара наприкінці жовтня. Експерти наголосили, що для зниження витрат і відновлення довіри до безпеки судноплавства недостатньо лише військової присутності США. На думку Хатіноглу, сам захист суден США не поверне ціни на нафту до довоєнного рівня.

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