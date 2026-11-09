Firma kryptowalutowa Coinbase poinformowała, że otrzymała zgodę amerykańskiego Urzędu Kontrolera Waluty na uzyskanie statusu krajowego banku powierniczego, podaje Engadget.

Ograniczony status bankowy

Status ten jest bardziej ograniczony niż pełna licencja bankowa. Coinbase nie będzie mogło przyjmować zwykłych depozytów ani udzielać kredytów. Jednocześnie pozwoli on firmie świadczyć usługi płatnicze i powiernicze, a także rozszerzać działalność związaną ze stablecoinami.

W Coinbase uznano uzyskanie zgody za ważny krok dla firmy i branży kryptowalutowej. Firma twierdzi, że jest największym na świecie depozytariuszem aktywów kryptowalutowych. Niedawno zawarła również partnerstwo z Citigroup w celu konwersji stablecoinów na zwykłą walutę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inni posiadacze statusu

Inne firmy z sektora aktywów cyfrowych, w tym Block i Wise, również starały się uzyskać podobny status banku powierniczego. Przed Coinbase procedurę z powodzeniem przeszły Circle Internet Group i Ripple.

Według Engadget w 2022 i 2023 roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wnosiła pozwy przeciwko Coinbase. Pierwszy dotyczył, według regulatora, nielegalnej sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych, a drugi — domniemanych naruszeń przepisów dotyczących papierów wartościowych. W 2023 roku firma zawarła ze stanem Nowy Jork ugodę w sprawie o wartości 100 mln dolarów, związanej z naruszeniami w zakresie przekazów pieniężnych i innymi naruszeniami. W ubiegłym roku Coinbase padło również ofiarą ataku hakerskiego, po którym sprawcy zażądali 20 mln dolarów w zamian za nieujawnianie informacji.

Czytaj nas na