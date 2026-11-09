Криптовалютная компания Coinbase сообщила, что получила одобрение Управления контролера денежного обращения США на получение статуса национального трастового банка, сообщает Engadget.

Ограниченный банковский статус

Этот статус более ограничен, чем полноценная банковская лицензия. Coinbase не сможет принимать обычные депозиты или выдавать кредиты. В то же время он позволит компании предоставлять платежные и кастодиальные услуги, а также расширять бизнес со стейблкоинами.

В Coinbase назвали получение разрешения важным шагом для компании и криптоиндустрии. Компания заявляет, что является крупнейшим в мире кастодианом криптоактивов. Недавно она также заключила партнерство с Citigroup для конвертации стейблкоинов в обычную валюту.

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Другие владельцы статуса

Другие компании в сфере цифровых активов, в частности Block и Wise, также стремились получить подобный статус трастового банка. До Coinbase успешно пройти процедуру смогли Circle Internet Group и Ripple.

По данным Engadget, в 2022 и 2023 годах Комиссия по ценным бумагам и биржам США подавала иски против Coinbase. Первый касался, по утверждению регулятора, незаконной продажи незарегистрированных ценных бумаг, а второй — предполагаемых нарушений законодательства о ценных бумагах. В 2023 году компания урегулировала со штатом Нью-Йорк дело на 100 млн долларов, связанное с нарушениями в сфере денежных переводов и другими нарушениями. В прошлом году Coinbase также подверглась хакерской атаке, после которой злоумышленники потребовали 20 млн долларов за неразглашение информации.

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