Coinbase获准成为美国信托银行——Engadget

加密货币公司Coinbase表示，已获得美国货币监理署批准，成为一家全国性信托银行，Engadget报道。

受限的银行地位

这一地位比完整的银行牌照更为受限。Coinbase将不能接受普通存款或发放贷款。与此同时，它将使该公司能够提供支付和托管服务，并扩大其稳定币业务。

Coinbase称，获得批准是该公司和加密货币行业的重要一步。该公司表示，自己是全球最大的加密资产托管机构。该公司最近还与花旗集团建立合作关系，以将稳定币兑换为普通货币。

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其他获得该地位的公司

包括Block和Wise在内的其他数字资产公司也曾寻求获得类似的信托银行地位。在Coinbase之前，Circle Internet Group和Ripple成功完成了这一程序。

据Engadget报道，2022年和2023年，美国证券交易委员会曾对Coinbase提起诉讼。第一起诉讼涉及监管机构所称的非法出售未注册证券，第二起则涉及涉嫌违反证券法。2023年，该公司与纽约州就一宗价值1亿美元的案件达成和解，该案件涉及汇款领域的违规行为及其他违规行为。去年，Coinbase还遭到黑客攻击，此后攻击者索要2000万美元，以换取不披露信息。

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