11月8日，尼泊尔首都加德满都庆祝了库库尔提哈尔——一个传统的敬犬日。尼泊尔第一夫人萨比娜·卡夫莱组织了此次活动，以表彰犬只的忠诚与友谊，并引起人们对动物福利的关注，ECNS报道。

传统与动物保护

卡夫莱表示，这一庆祝活动旨在向世界展示尼泊尔的文化传统，并鼓励人们在日常生活中像在节日期间一样尊重动物。

尼泊尔文化、旅游和民航部长加内什·保德尔表示，库库尔提哈尔体现了尼泊尔传统中根植的对生命的尊重。他提议争取将该节日获得国际认可，成为国际人与犬类亲缘关系和动物同情日。

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该部长还呼吁通过疫苗接种、绝育计划和加强动物保护立法来改善犬只福利。

为搜救犬点提卡

仪式期间，尼泊尔武装警察部队的一只搜救犬额头上被点上提卡——祝福的标志。此举表彰了它在8月26日山体滑坡后的救援行动中所做的工作。

库库尔提哈尔传统上在为期五天的提哈尔节第二天举行。这一天，人们会给犬只戴上万寿菊花环、点上提卡，并提供特别食物。在提哈尔节期间，人们还会举行纪念乌鸦和奶牛的仪式，敬拜女神拉克希米，并庆祝兄弟姐妹之间的纽带。

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