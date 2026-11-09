Izraelska firma Israel Weapon Industries (IWI) oraz niderlandzka Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) planują uruchomić w Niderlandach produkcję i montaż systemów uzbrojenia IWI. W ramach planowanej współpracy AIA będzie produkować i montować karabiny ARAD 5 oraz karabiny maszynowe NEGEV UX, informuje Jerusalem Post.

Produkcja etapowa

Montaż produktów ma rozpocząć się w zakładzie AIA w Tilburgu. Firmy dopuszczają również możliwość przeniesienia prac w najbliższym czasie do innej lokalizacji.

Produkcję planuje się uruchamiać etapami: najpierw montaż, następnie częściowa produkcja w Niderlandach, a później pełna produkcja w kraju. AIA nie podała konkretnych terminów realizacji projektu ani wielkości inwestycji.

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Technologie i wsparcie

IWI ma przekazać niderlandzkiemu partnerowi podstawowe technologie, wiedzę ekspercką dotyczącą produktów oraz know-how produkcyjne. AIA ze swojej strony będzie tworzyć moce produkcyjne w Niderlandach, a także infrastrukturę do dostaw i wsparcia technicznego tych produktów.

Firmy oczekują, że współpraca stworzy podstawę dla długoterminowej produkcji, rozwoju wiedzy technicznej oraz obsługi uzbrojenia przez cały jego cykl życia w Niderlandach. Według AIA rząd Niderlandów nie był zaangażowany w to porozumienie.

IWI jest znana między innymi z opracowania pistoletu maszynowego Uzi i jest głównym dostawcą uzbrojenia dla Sił Obronnych Izraela oraz policji Izraela.

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