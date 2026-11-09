以色列公司Israel Weapon Industries（IWI）和荷兰公司Artillerie Inrichtingen Armaments（AIA）计划在荷兰建立IWI武器系统的生产和组装。作为计划合作的一部分，AIA将制造和组装ARAD 5步枪及NEGEV UX机枪，据《耶路撒冷邮报》报道。

分阶段生产

产品组装预计将在AIA位于蒂尔堡的场地启动。两家公司也不排除在近期将相关工作转移至另一地点的可能性。

生产计划分阶段启动：首先是组装，随后是在荷兰进行部分生产，之后是在该国进行全面生产。AIA未说明项目实施的具体时间表和投资规模。

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技术与支持

IWI将向其荷兰合作伙伴提供基础技术、产品专业知识和制造诀窍。AIA则将在荷兰建设生产能力，以及用于这些产品供应和技术支持的基础设施。

两家公司预计，此次合作将为荷兰的长期生产、技术专业能力发展以及武器在其整个生命周期内的支持奠定基础。AIA表示，荷兰政府未参与这项安排。

IWI尤其以研发Uzi冲锋枪而闻名，并且是以色列国防军和以色列警方的主要武器供应商。

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