Израильская компания Israel Weapon Industries (IWI) и нидерландская Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) планируют наладить в Нидерландах производство и сборку систем вооружения IWI. В рамках запланированного сотрудничества AIA будет производить и собирать винтовки ARAD 5 и пулемёты NEGEV UX, сообщает Jerusalem Post.

Поэтапное производство

Сборка продукции должна начаться на площадке AIA в Тилбурге. Компании также допускают возможность переноса работ на другую локацию в ближайшее время.

Производство планируют запускать поэтапно: сначала — сборка, затем — частичное производство в Нидерландах, а позднее — полное производство в стране. AIA не назвала конкретных сроков реализации проекта и объёмов инвестиций.

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Технологии и поддержка

IWI должна передать нидерландскому партнёру базовые технологии, экспертизу по продукции и производственные ноу-хау. AIA со своей стороны будет создавать производственные мощности в Нидерландах, а также инфраструктуру для поставок и технической поддержки этой продукции.

Компании ожидают, что сотрудничество сформирует основу для долгосрочного производства, развития технической экспертизы и сопровождения вооружений на протяжении их жизненного цикла в Нидерландах. По данным AIA, правительство Нидерландов не было вовлечено в эту договорённость.

IWI известна, в частности, разработкой пистолета-пулемёта Uzi и является основным поставщиком вооружения для Армии обороны Израиля и полиции Израиля.

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