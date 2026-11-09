Premier Iraku Ali az-Zaidi w piątek bez wcześniejszego ogłoszenia odwiedził Teheran, aby rozmawiać o dyplomatycznych sposobach zakończenia wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na irańską agencję Fars, która cytuje poinformowane źródło.

Rozmowy z irańską delegacją

Według Fars Ali az-Zaidi i towarzysząca mu delegacja spędzili kilka godzin na spotkaniu z Mohammadem Bagerem Ghalibafem. Źródło agencji określiło go jako szefa irańskiej grupy negocjacyjnej.

Rozmówca Fars twierdził, że strony omawiały wyłącznie dyplomatyczne wysiłki Bagdadu na rzecz zakończenia wojny między Teheranem a Waszyngtonem. Według tych informacji Ghalibaf podziękował Irakowi za te starania i przedstawił stanowisko Teheranu w sprawie tak zwanej dwudniowej propozycji. Podkreślił, że aby negocjacje mogły posunąć się naprzód, Waszyngton musi respektować prawa Iranu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wizyta nie została publicznie zapowiedziana. Do czasu publikacji informacji nie nadeszło oficjalne potwierdzenie wizyty ze strony władz Iranu ani Iraku.

Warunki Teheranu

Rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baghaei oświadczył w poniedziałek, że Teheran nie przekazał Waszyngtonowi nowej propozycji, a obowiązujący dwudniowy plan pozostaje w mocy. Wśród żądań Iranu wymienił zakończenie amerykańskiej blokady morskiej, zniesienie sankcji, odmrożenie irańskich aktywów oraz zakończenie wojny.

Baghaei poinformował również o regularnych kontaktach Iranu z mediatorami — Pakistanem i Katarem. Według Agencji Anadolu Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ofensywę wojskową przeciwko Iranowi 28 lutego, po czym Iran przeprowadził uderzenia odwetowe. W czerwcu strony podpisały memorandum za pośrednictwem Pakistanu, jednak spory dotyczące jego realizacji i nowe starcia zbrojne uniemożliwiły osiągnięcie trwałego porozumienia.

Czytaj nas na