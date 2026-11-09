Іранські медіа повідомили про візит прем’єра Іраку до Тегерана — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Іраку Алі аз-Заїді в п’ятницю без попереднього оголошення відвідав Тегеран для переговорів про дипломатичні шляхи припинення війни між Іраном і США. Про це з посиланням на іранське агентство Fars, яке цитує поінформоване джерело, повідомляє Anadolu Agency.

Переговори з іранською делегацією

За даними Fars, Алі аз-Заїді та делегація, що його супроводжувала, кілька годин провели на зустрічі з Мохаммадом Багером Галібафом. Джерело агентства назвало його керівником іранської переговорної групи.

Співрозмовник Fars стверджував, що сторони обговорювали винятково дипломатичні зусилля Багдада щодо завершення війни між Тегераном і Вашингтоном. Галібаф, за цими даними, подякував Іраку за ці зусилля та виклав позицію Тегерана щодо так званої дводенної пропозиції. Він наголосив, що для просування переговорів Вашингтон має поважати права Ірану.

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Поїздку не анонсували публічно. Офіційного підтвердження візиту від влади Ірану або Іраку на момент публікації повідомлення не надходило.

Умови Тегерана

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї в понеділок заявив, що Тегеран не передавав Вашингтону нової пропозиції, а чинний дводенний план залишається в силі. Серед вимог Ірану він назвав припинення морської блокади США, скасування санкцій, розмороження іранських активів і завершення війни.

Багаї також повідомив про регулярні контакти Ірану з посередниками — Пакистаном і Катаром. За даними Anadolu Agency, США та Ізраїль розпочали воєнний наступ проти Ірану 28 лютого, після чого Іран завдав ударів у відповідь. У червні сторони підписали меморандум за посередництва Пакистану, однак суперечки щодо його виконання та нові військові зіткнення завадили досягти тривалого врегулювання.

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