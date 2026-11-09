伊拉克总理阿里·扎伊迪周五在未提前公布的情况下访问德黑兰，就通过外交途径结束伊朗与美国之间的战争举行会谈。阿纳多卢通讯社援引伊朗法尔斯通讯社的报道说，该通讯社引述了一名知情人士。

与伊朗代表团的会谈

据法尔斯通讯社报道，阿里·扎伊迪及其随行代表团与穆罕默德·巴盖尔·加利巴夫会面数小时。该通讯社的消息人士称他为伊朗谈判小组负责人。

法尔斯通讯社消息人士称，双方仅讨论了巴格达为结束德黑兰与华盛顿之间战争所作的外交努力。据报道，加利巴夫感谢伊拉克作出的这些努力，并阐述了德黑兰对所谓“两天提议”的立场。他强调，为推动谈判，华盛顿必须尊重伊朗的权利。

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此次访问未对外公布。截至消息发布时，伊朗或伊拉克当局均未正式确认此次访问。

德黑兰的条件

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃周一表示，德黑兰没有向华盛顿提交新提议，现行的两天计划仍然有效。他列举的伊朗要求包括停止美国海上封锁、解除制裁、解冻伊朗资产以及结束战争。

巴加埃还称，伊朗与调解方巴基斯坦和卡塔尔保持定期联系。据阿纳多卢通讯社报道，美国和以色列于2月28日对伊朗发动军事进攻，随后伊朗实施了报复性打击。6月，各方在巴基斯坦斡旋下签署了一份备忘录，但围绕其执行的争议和新的军事冲突阻碍了达成持久解决方案。

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