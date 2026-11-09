Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди в пятницу без предварительного объявления посетил Тегеран для переговоров о дипломатических путях прекращения войны между Ираном и США. Об этом со ссылкой на иранское агентство Fars, которое цитирует осведомлённый источник, сообщает агентство Anadolu.

Переговоры с иранской делегацией

По данным Fars, Али аз-Заиди и сопровождавшая его делегация несколько часов провели на встрече с Мохаммадом Багером Галибафом. Источник агентства назвал его руководителем иранской переговорной группы.

Собеседник Fars утверждал, что стороны обсуждали исключительно дипломатические усилия Багдада по завершению войны между Тегераном и Вашингтоном. По этим данным, Галибаф поблагодарил Ирак за эти усилия и изложил позицию Тегерана относительно так называемого двухдневного предложения. Он подчеркнул, что для продвижения переговоров Вашингтон должен уважать права Ирана.

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Поездка публично не анонсировалась. На момент публикации сообщения официального подтверждения визита от властей Ирана или Ирака не поступало.

Условия Тегерана

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в понедельник заявил, что Тегеран не передавал Вашингтону нового предложения, а действующий двухдневный план остаётся в силе. Среди требований Ирана он назвал прекращение морской блокады США, отмену санкций, размораживание иранских активов и завершение войны.

Багаи также сообщил о регулярных контактах Ирана с посредниками — Пакистаном и Катаром. По данным агентства Anadolu, США и Израиль начали военное наступление против Ирана 28 февраля, после чего Иран нанёс ответные удары. В июне стороны подписали меморандум при посредничестве Пакистана, однако споры по поводу его выполнения и новые военные столкновения помешали достичь длительного урегулирования.

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