Amerykańskie śledztwo poinformowało, że szef personelu Białego Domu Stephen Miller przez rok wywierał presję na federalne urzędy USA w sprawach związanych ze społecznością somalijską w stanie Minnesota. Jak podaje The Rio Times, jego polecenia miały trafić do co najmniej pięciu instytucji państwowych i dotyczyły pomocy żywnościowej, usług medycznych oraz międzynarodowych przekazów pieniężnych.

Nagranie rozmowy i stanowisko urzędników

Według śledztwa opiera się ono na nagraniu rozmowy w Białym Domu, która odbyła się w grudniu 2025 roku. Jak twierdzi publikacja, w ciągu około dziesięciu minut Miller dziewięć razy pytał urzędników o oszustwa związane z imigrantami, Minnesotą i Somalijczykami w tym stanie.

The Rio Times zaznaczył, że sam nie odsłuchał nagrania, a inne media nie potwierdziły go niezależnie. Dwóch urzędników administracji, którzy rozmawiali z autorami śledztwa, oświadczyło, że część współpracowników wolałaby stosować szersze podejście do zwalczania oszustw, zamiast koncentrować się na konkretnej grupie imigrantów.

Stanowisko Białego Domu i sprawa o oszustwo

Przedstawiciel Białego Domu powiedział śledczym, że rozmowa była poświęcona wykorzenieniu oszustw w Minnesocie. Rzeczniczka Białego Domu Lauren Bice powiedziała, że prezydent Donald Trump rozpoczął „totalną wojnę z oszustwami w całym rządzie federalnym”.

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Materiał wspomina sprawę organizacji non-profit Feeding Our Future, którą prokuratorzy wycenili na około 250 mln dolarów. Według publikacji organizacja oszukiwała federalny program żywienia dzieci podczas pandemii COVID-19. Jej przywódczyni Aimee Bock została w maju 2026 roku skazana na 500 miesięcy federalnego więzienia.

Kontrola międzynarodowych przekazów

7 sierpnia 2026 roku jednostka FinCEN amerykańskiego Departamentu Skarbu odnowiła na 180 dni wymóg dla określonych banków i firm przekazujących pieniądze w hrabstwach Hennepin i Ramsey, do których należą Minneapolis i Saint Paul. Muszą one zgłaszać międzynarodowe przelewy na kwotę od 3 tys. dolarów. Departament Skarbu USA oświadczył, że część środków z oszukańczych schematów w Minnesocie była prana za granicą.

W Minnesocie mieszka największa społeczność somalijska w USA. Jednocześnie The Rio Times podkreśla, że większość Somalijczyków w tym stanie nie jest oskarżana o żadne wykroczenia.

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