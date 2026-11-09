W Polsce wiceministrowie obrony i spraw wewnętrznych zaproponowali przegląd zasad dostępu do broni po strzelaninie w Krakowie, w której zginęło sześć osób. Jak informuje Notes from Poland, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie terroryzmu.

Według śledczych 24-letni Michał Oksiński jeździł po historycznym centrum Krakowa i strzelał z samochodu do przypadkowych osób. Rannych zostało jeszcze ponad dziesięć osób. Później w jego domu znaleziono ciała rodziców i siostry, którzy zostali zastrzeleni. Podczas wymiany ognia z dwoma policjantami napastnik doznał ciężkich obrażeń i później zmarł w szpitalu. Jeden z funkcjonariuszy pozostaje w stanie ciężkim, ale stabilnym.

Propozycje urzędników

Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oświadczyła, że tragedia jest argumentem przeciwko rozszerzaniu dostępu do broni palnej. Zadała również pytanie, czy uzyskanie pozwolenia i posiadanie dużej liczby różnych rodzajów broni do celów sportowych powinno być tak proste.

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Oksiński i jego ojciec mieli pozwolenia na posiadanie broni do celów sportowych i legalnie posiadali 11 sztuk broni. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że w samochodzie i przy napastniku znaleziono dwa karabiny AR-15, dwa pistolety i około 500 sztuk amunicji. Kolejne siedem sztuk broni znaleziono w jego domu. Według Nowaka organy ścigania przeanalizują kwestię pozwoleń na broń.

Rejestracja broni czarnoprochowej

Wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek oświadczył, że władze mogą powrócić do planów rejestracji broni czarnoprochowej. Taka broń nie jest obecnie objęta rejestrem ani procedurą uzyskania pozwolenia; zaliczają się do niej modele wyprodukowane przed 1885 rokiem oraz ich współczesne repliki. Podkreślił, że kwestia ta nie jest bezpośrednio związana z atakiem w Krakowie, jednak wydarzenie stało się powodem do ponownego rozpatrzenia odpowiednich propozycji.

Liczba zarejestrowanej broni palnej w Polsce przekroczyła 1 milion, podczas gdy w 2014 roku wynosiła około 380 tysięcy. W 2025 roku w kraju wydano rekordowe 50 709 nowych pozwoleń na broń — o 10,6% więcej niż rok wcześniej.

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