波兰国防部和内政部副部长在克拉科夫发生枪击事件、造成6人死亡后，提议重新审查获取武器的规定。据Notes from Poland报道，检方已启动恐怖主义调查。

根据调查人员的说法，24岁的米哈乌·奥克辛斯基驾车穿行于克拉科夫历史中心，并从车内向随机路人开枪。另有超过10人受伤。随后，在其家中发现了其父母和妹妹的遗体，他们均遭枪击身亡。在与两名警察交火期间，袭击者身受重伤，后在医院死亡。其中一名警察仍处于重伤但病情稳定的状态。

官员的提议

国防部副部长玛格达莱娜·索布科维亚克-恰尔内茨卡表示，这场悲剧是反对扩大枪支获取渠道的理由。她还质疑，为体育目的获得许可证并拥有大量不同种类的武器是否应当如此容易。

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奥克辛斯基及其父亲持有为体育目的持有武器的许可证，并合法拥有11支枪械。国家检察院发言人普热梅斯瓦夫·诺瓦克表示，在汽车内及袭击者身上发现了两支AR-15步枪、两支手枪和约500发弹药。其家中还发现了另外7支枪械。诺瓦克称，执法部门将审查枪支许可证问题。

黑火药武器登记

内政部副部长切斯瓦夫·姆罗切克表示，当局可能会重启对黑火药武器进行登记的计划。这类武器目前未被纳入登记册和许可证办理程序；其中包括1885年前制造的样品及其现代复制品。他强调，这一问题与克拉科夫袭击事件没有直接关联，但该事件成为重新考虑相关提议的理由。

波兰登记在册的枪支数量已超过100万支，而2014年约为38万支。2025年，该国发放了创纪录的50,709份新枪支许可证，比前一年增加10.6%。

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