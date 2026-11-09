W Polsce 10 listopada będą obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw ustalone przez ministra energii. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 — 6,67 zł, a oleju napędowego — 7,74 zł, informuje RMF24.

Ceny niższe niż 9 listopada

W porównaniu z 9 listopada maksymalna cena litra benzyny 95 spadnie o 0,08 zł, benzyny 98 — o 0,13 zł, a oleju napędowego — o 0,09 zł. W poniedziałek maksymalne ceny wynosiły odpowiednio 6,12, 6,80 i 7,83 zł za litr.

Kolejny komunikat dotyczący maksymalnych cen paliw ma zostać opublikowany 10 listopada. Określi on stawki, które będą obowiązywać w środę.

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Trzeci etap programu CPN

Nowe ograniczenia są trzecią częścią pakietu „Ceny paliw niższe” (CPN), mającego na celu powstrzymanie wzrostu cen paliw na stacjach oraz zmniejszenie wydatków kierowców. Mechanizm wprowadzono po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.

Według RMF24 pakiet wsparcia cen paliw ma obowiązywać do końca 2026 roku, a jego wartość szacowana jest na około 5 mld zł. Ustawa przewiduje 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw płynnych uzyskanych od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku.

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