调查称米勒向美国政府机构施压——The Rio Times

一项美国调查报道称，白宫幕僚长斯蒂芬·米勒在一年期间就与明尼苏达州索马里社区有关的问题向美国联邦机构施压。正如The Rio Times报道，他的指示据称至少传达到五个政府机构，涉及食品援助、医疗服务和国际汇款。

通话录音与官员立场

根据该调查，其依据是一段于2025年12月在白宫进行的谈话录音。据称，在大约十分钟内，米勒九次询问官员有关移民、明尼苏达州和该州索马里人相关的欺诈问题。

The Rio Times指出，其本身未听取该录音，其他媒体也未独立证实该录音。两名与调查作者交谈过的政府官员表示，一些同事更倾向于采取更广泛的反欺诈方法，而非聚焦于某一特定移民群体。

白宫立场与欺诈案件

一名白宫代表对调查人员表示，这次谈话聚焦于根除明尼苏达州的欺诈行为。白宫发言人劳伦·比斯表示，总统唐纳德·特朗普已在“整个联邦政府范围内发动了一场全面反欺诈战争”。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

报道提及非营利组织Feeding Our Future的案件，检察官估计涉案金额约为2.5亿美元。据该媒体称，该组织在COVID-19疫情期间欺诈了联邦儿童营养计划。其负责人艾米·博克于2026年5月被判处500个月联邦监禁。

国际汇款监管

2026年8月7日，美国财政部下属金融犯罪执法网络FinCEN将一项要求延长180天，适用于亨内平县和拉姆齐县的某些银行及汇款公司，这两个县包括明尼阿波利斯和圣保罗。它们必须报告金额不低于3000美元的国际汇款。美国财政部表示，来自明尼苏达州欺诈计划的部分资金曾在境外被洗钱。

明尼苏达州拥有美国最大的索马里社区。与此同时，The Rio Times强调，该州大多数索马里人未被指控有任何不当行为。

关注我们在