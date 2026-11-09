W Chinach badacze odtworzyli twarz młodego mężczyzny pochowanego w towarzyszącym grobowcu we wsi Shangjiao, na wschód od mauzoleum pierwszego cesarza Qin Shi Huanga w prowincji Shaanxi. Naukowcy uważają, że pochowany mógł być synem pierwszego cesarza.

Rekonstrukcja na podstawie czaszki

Jak informuje ECNS, specjaliści z Northwest University zastosowali metody rekonstrukcji czaszkowo-twarzowej. Według ich wniosków mężczyzna prawdopodobnie należał do cesarskiej rodziny Qin. W chwili śmierci miał około 30 lat.

W prawej kości skroniowej czaszki znaleziono brązowy grot strzały. Przed pochówkiem głowę i kończyny mężczyzny oddzielono od tułowia. Badacze przypuszczają, że mógł zginąć podczas czystki, którą nakazał przeprowadzić drugi cesarz dynastii Qin, Qin Er Shi, znany również jako Ying Huhai.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oznaki cesarskiego pochodzenia

Rekonstrukcja przedstawia mężczyznę o migdałowych oczach i wysokim grzbiecie nosa. Cechy te są podobne do opisu Qin Shi Huanga w „Zapisach historyka”, gdzie pierwszemu cesarzowi przypisuje się wyrazisty nos i wydłużone oczy.

W grobowcu odkryto również przedmioty o wysokim statusie, w tym złote i srebrne artefakty oraz brązowe miecze. Zdaniem badaczy znaleziska te dodatkowo wspierają wersję, że pochowany należał do cesarskiej rodziny.

Czytaj nas na