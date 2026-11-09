В Китае восстановили лицо возможного сына первого императора — ECNS

В Китае исследователи восстановили лицо молодого мужчины, похороненного в сопутствующей гробнице в деревне Шанцзяо к востоку от мавзолея первого императора Цинь Шихуана в провинции Шэньси. Ученые считают, что похороненный мог быть сыном первого императора.

Реконструкция по черепу

Как сообщает ECNS, специалисты Северо-Западного университета применили методы краниофациальной реконструкции. По их выводу, мужчина, вероятно, принадлежал к императорской семье Цинь. На момент смерти ему было около 30 лет.

В правой височной кости черепа нашли бронзовый наконечник стрелы. Перед захоронением голову и конечности мужчины отделили от туловища. Исследователи предполагают, что он мог погибнуть во время чистки, которую приказал провести второй император династии Цинь Цинь Эр Ши, также известный как Ин Хухай.

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Признаки императорского происхождения

Реконструкция демонстрирует мужчину с миндалевидными глазами и высокой переносицей. Эти черты похожи на описание Цинь Шихуана в «Исторических записках», где первому императору приписывают выразительный нос и удлиненные глаза.

В гробнице также обнаружили предметы высокого статуса, в частности золотые и серебряные артефакты и бронзовые мечи. По мнению исследователей, эти находки дополнительно поддерживают версию о принадлежности похороненного к императорской семье.

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