Pierwszy śnieg sezonu zimowego 2026 spadł na górze Hermon na północy Izraela w nocy z niedzieli na poniedziałek. Stało się to po weekendzie z ulewnymi deszczami i burzami, które spowodowały powodzie w kilku częściach kraju, informuje Jerusalem Post.

Ulewy i powodzie

Góra Hermon jest częścią pasma górskiego rozciągającego się wzdłuż granicy Izraela i Libanu. Najwyższy szczyt znajdujący się pod kontrolą Izraela, Micpe Szlagim, ma wysokość od 2224 do 2236 metrów. Na górze znajduje się również jedyny w Izraelu ośrodek narciarski.

Na udostępnionych w mediach społecznościowych nagraniach z rezerwatu przyrody potoku Hermon, znanego także jako Banias, widać potężny przepływ wodospadu Banias oraz szybki nurt w pobliskich potokach. W regionie Szaron powodzie dotknęły kilka obszarów Kadima-Zoran. Lokalna rada wezwała mieszkańców do pozostania w domach i unikania niekoniecznych podróży.

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Według Izraelskiej Służby Meteorologicznej stacja meteorologiczna w Kadimie odnotowała rekordowe 117 milimetrów opadów w ciągu jednej godziny i 15 minut. Po podtopieniach zespoły lokalnej rady oczyszczały niebezpieczne obszary, usuwały zatory i odprowadzały wodę.

Poziom wody w Kinneret

Poziom wody w jeziorze Kinneret wzrósł w weekend zaledwie o jeden centymetr, do poziomu 213,70 metra poniżej poziomu morza, poinformował Izraelski Urząd Wodny. To o 39 centymetrów mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Rzecznik urzędu Itaj Dudi powiedział, że w weekend nad jeziorem spadło około 20 milimetrów deszczu, a przepływ wody w rzece Jordan wynosił sześć metrów sześciennych na sekundę. Jak zaznaczył, opady miały dotąd niewielki wpływ na rzekę, ponieważ większość deszczu spadła na izraelskiej równinie nadmorskiej, przede wszystkim w południowych obszarach.

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